الطاقة الايرانية: مستحقات تصدير الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين

2021/01/06 | 10:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الطاقة الايراني أن المستحقات المالية المترتبة عن توريد الكهرباء للعراق تعادل نحو شهرين من التصدير....

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