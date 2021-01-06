مصرف الرافدين يطلق رواتب الحماية الاجتماعية

2021/01/06 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد…أعلن مصرف الرافدين توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انه تم ” توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني”.واضاف ان ” الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه”.انتهى 25

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