2021/01/06 | 10:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، ان هناك موجة برد قطبية قادمة للعراق وانخفاض حاد للحرارة.

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