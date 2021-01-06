خبير عسكري عربي: أميركا تعمل على إعادة تفعيل داعش

2021/01/06 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد في الجيش اللبناني أمين حطيط، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بالتنسيق مع الكيان الصهيوني والنظام التركي على إعادة استعمال تنظيم “ داعش” الإرهابي وفقاً لاستراتيجية جديدة لاستهداف سورية بعد فشل مخططاتها السابقة في هذا الإطار.وقال حطيط في حوار مع وكالة “سانا” السورية الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، “إن الولايات المتحدة الأمريكية ابتدعت داعش لتتخذه جسراً تعبر عليه للعودة إلى العراق وزعزعة الأمن في سورية”، مبينا أن “سورية تصدت لهذا العدوان وخاضت المواجهة وأسقطت أهداف الحرب البديلة وأجهزت على داعش في معظم مناطقها وفرضت واقعاً فهم منه الأمريكي وحلفاؤه أن انتزاع الأرض من يد الدولة السورية الصامدة أمر لن يستقيم فتحولت أمريكا إلى إعادة تقييم أعقبتها فترة إعادة تنظيم وبالتالي استعمال داعش وفقاً لاستراتيجية جديدة تختلف عن سابقاتها الفاشلة”.ورأى حطيط أن “الخطط المرسومة لإرهابيي “ داعش” والتي وضعت موضع التنفيذ منذ عدة أشهر تقوم على الانتشار في سورية عبر خلايا تقوم بعمليات إرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق التي استعادتها الدولة السورية وقطع طرق المواصلات”.وأشار حطيط إلى أن “النظام التركي يجد في إرهابيي “ داعش” الأداة المناسبة لتحقيق أطماعه وأهدافه العدوانية في سورية أما أمريكا التي خسرت في عدوانها على سورية وفشلت في السيطرة عليها فإنها ترى في الأعمال الإرهابية التي استأنفها “ داعش” برعاية أمريكية أوراقا تستعمل لكسب الوقت وتحقيق مخططاتها إضافة إلى إجراءاتها الاقتصادية القسرية”.وشدد حطيط على أن “سورية وبعد انتصاراتها الكبيرة التي حققتها في الميدان أكثر قدرة على مواجهة هذه المخططات العدوانية الإرهابية الجديدة سائرةً بثقة ويقين على طريق النصر النهائي المؤزر”.



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