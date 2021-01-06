إيطاليا تدرس تمديد حالة طوارئ كورونا حتى يوليو المقبل

2021/01/06 | 10:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت صحيفة Il Messaggeroa الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا تدرس تمديد حالة الطوارئ حتى 31 يوليو هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وتمنح حالة الطوارئ، التي من المقرر أن تنتهي في نهاية يناير، الحكومة سلطات أكبر، ما يسمح للمسؤولين بتجاوز البيروقراطية التي تعيق عملية صنع القرار في إيطاليا بسهولة أكبر.وقالت الصحيفة دون الارتكاز إلى مصادر “الفرضية، شبه المؤكدة لدى الحكومة الإيطالية، هي التجديد لستة أشهر أخرى”.

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