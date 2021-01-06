المطلك: الكاظمي والحلبوسي اتفقوا على منح “أبو مازن” درجات خاصة

2021/01/06 | 10:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، اليوم الأربعاء، عن اتفاق بين رئيسي الحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان صالح المطلك لمنح النائب السابق احمد الجبوري “أبو مازن” درجات خاصة، مبينا أن الصراع السني له تأثير في توقيت استبعاد “أبو مازن” عن الانتخابات.وقال المطلك في تصريح له، إن “الصراع السني له تأثير في توقيت استبعاد “أبو …

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