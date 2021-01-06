قاآني: تلبية شعب العراق لفتوى المرجعية بصد الإرهابيين يمثل خير مصاديق المقاومة

2021/01/06 | 10:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اشاد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد اسماعيل قاآني، الاربعاء، بفتوى المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بشان محاربة داعش ، مبينا ان بعد هزائم أميركا المتتالية في افغانستان والعراق دفعها لتجييش الجماعات الإرهابية بدعم سعودي.وقال قاآني خلال كلمته بكرمان في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد قاسم سليماني ان “الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية”.واضاف ان “الشهيد سليماني كان بطلا في الحكمة والعقلانية والعبادة لله كما كان بطلا في المجالات العسكرية مضيفا القول ، لا يجب أن يقتصر تعريفنا للشهيد سليماني على أبعاده العسكرية”.واشار الى الى ان تلبية الشعب العراقي لفتوى المرجعية في صد خطر الإرهابيين هو من خير مصاديق ثقافة المقاومة لدى شعوبنا الإسلامية”، مبينا ان “الذين يقفون أمام جبهة المقاومة لا يعرفون قيمة المقاومة لدى المسلمين ، ان الشهيد قاسم سليماني رفع راية المقاومة والصمود على ضوء تعاليم القرآن الكريم”.وتابع انه “و بعد أن تلقت أميركا الهزائم المتتالية في افغانستان والعراق قامت بتجييش الجماعات الإرهابية بدعم من السعودية لتدمير المنطقة”.انتهى 25د

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