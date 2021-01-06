معهد جيولوجي يكشف موعد ابتلاع المحيطات المدن الكبيرة على الأرض

2021/01/06 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…قام خبراء من معهد الجيولوجيا والتعدين الأسباني بحساب متى ستبتلع المحيطات، المدن الكبرى، حول العالم.وبحسب تقرير في مجلة “Science”، لقد أجروا بعض الحسابات وتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن ذلك سيكون عام 2040.وفقًا للعلماء، يرتبط تطور الأحداث هذا بالاحتباس الحراري.



ما يقرب من 22% من المستوطنات الكبيرة، حيث يعيش أكثر من 1.2 مليار شخص، معرضة لخطر الغرق تحت الماء.ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب حقيقة أن التربة تنحسر.



تم الإبلاغ عن هذه الظاهرة بالفعل في 34 دولة.انتهى 25

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