فدعم: قانون الكسب غير المشروع يعطي للحكومة فرصة لمتابعة ملفات الفساد

2021/01/06 | 11:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد النائب عن تحالف عراقيون، حسن فدعم اليوم الاربعاء، ان قانون مكافحة الكسب غير المشروع سيعطي فرصة كبيرة للحكومة في متابعة ملفات الفساد، فيما اشار الى ان مجلس النواب داعم لخطوات الاصلاح.وقال فدعم في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب يدعم أي خطوة تهدف للاصلاح او مكافحة الفساد شرط ان تكون قانونية ودستورية وتراعي حقوق الانسان”، لافتا الى ان “المجلس شرع قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي يعد من اهم القوانين في مجال مكافحة الفساد”.واضاف، ان “هذا القانون يعطي فرصة كبيرة للحكومة وهيأة النزاهة في متابعة ملفات الفساد، لاسيما بعد ادخال فئات جديدة فيه وهي المساءلة عن الاموال […]

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