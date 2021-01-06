مباراة ودية بمناسبة الذكرى المئوية لعيد الجيش

2021/01/06 | 11:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اقامة مُباراةً وديةً بِمُناسبةِ عِيد الجَيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “بِمُناسبةِ عِيد الجَيش العراقي في السَادسِ من كانون الثاني 2021، نَظمت دَائرة التَربية البَدنية والرياضة – قسم رياضة الأشخاص ذَوي الإعَاقة والاحْتِياجات الخَاصة في وزارةِ الشبابِ والرياضةِ، مُباراةً وديّةً بِخُماسي كُرةِ القَدم بَينَ المُنتخب العراقي لقُصار القامة والمُنتخب العراقي النَسوي لكُرةِ الصَالات على قَاعةِ الأنشطةِ الرياضية في المدينةِ الشَبابية”.

يذكر ان الجيش العراقي يحتفل اليوم بمرور 100 عام على تأسيسه.



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