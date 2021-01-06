نقد مسرحية - حلقة نار - اشرف عتريس

2021/01/06 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس وهاهى مسرحية حلقة نارالكاتب المصري أشرف عتريسهذه أول مسرحية أقرؤها للأستاذ أشرف عتريس، ويبدو من تاريخ نشرها أنها كتبت في منتصف التسعينيات؛ أي في الشباب المبكر للشاعر والكاتب أشرف عتريس، والحقيقة أنها مسرحية جيدة، ويبدو أن مؤلفها قد أراد أن يبرز مواهبه في الشعر والدراما فيها، وكذلك كان يريد أن يقوم فيها بالمزج بين الحكايات والأساطير والطقوس الشعبية، وهو قد قام بهذا الأمر في تلك المسرحية ......





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