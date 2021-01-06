الكعبي يدعو الحكومة الى تعزيز قوة المؤسسة العسكرية

2021/01/06 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، الحكومة الى تعزيز قوة المؤسسة العسكرية من خلال تزويدها بالاسلحة المناسبة التي تمكنها من حفظ هيبة العراق وحماية سيادته والدفاع عن شعبه ووحدة اراضيه ، وبما يخدم استقرار البلاد وسلامته .وأكد الكعبي خلال تهنأته بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، أن “مجلس النواب داعم […]

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