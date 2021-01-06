الخنجر يدعو القيادات في العراق للاعتبار من رسالة المصالحة السعودية القطرية

2021/01/06 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى أمين عام المشروع العربي في العراق خميس الخنجر، أن المصالحة بين السعودية وقطر “رسالة مهمة” لكل القيادات في العراق، داعياً إلى “وحدة حقيقية تنقذ العراق من محنته”.وكتب الخنجر في تغريدة بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، … Readmore

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