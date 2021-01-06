الرئيس الايراني روحاني يشترط على الرئيس الامريكي جو بايدن “التوبة” للعودة للاتفاق النووي

2021/01/06 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن “التوبة”، وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فسوف نرحب بذلك.وأضاف روحاني أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف … Readmore

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