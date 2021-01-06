2021/01/06 | 11:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء (6 كانون الثاني 2020)، إلى ساحة الاحتفالات وسط منطقة الخضراء، إيذاناً ببدء الاستعراض العسكري الخاص بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وقال مصدر أمني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاستعراض العسكري الخاص بعيد الجيش بدأ بحضور الكاظمي وعدد من الوزراء وقادة الجيش".

وأضاف، أن "الاستعراض العسكري انطلق بتواجد جميع صنوف الجيش العراقي، من القوات البرية، وطيران الجيش والقوة الجوية".

يتبع .



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء استعراض عيد الجيش في ساحة الاحتفالات بحضور الكاظمي وقادة الجيش وعدد من الوزراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء استعراض عيد الجيش في ساحة الاحتفالات بحضور الكاظمي وقادة الجيش وعدد من الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).