بدء الحفل المركزي والاستعراض العسكري بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/06 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / بدأ صباح اليوم الاربعاء السادس من كانون الثاني ، الحفل المركزي ، والاستعراض العسكري ، لجميع صنوف الجيش العراقي بذكرى تأسيس الجيش العراقي بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، والوزراء والبعثات الدبلوماسية ، وقادة الجيش ./انتهى9

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