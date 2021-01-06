الخزعلي بتهنئته بعيد الجيش : نؤكد على الجميع الالتزام بحصر السلاح وإكمال السيادة بخروج القوات الأجنبية كافة من أرض العراق

2021/01/06 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا الامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ، الجميع الى الالتزام بضرورة حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، وإكمال السيادة بخروج القوات الأجنبية كافة من أرض العراق.وقال الخزعلي في تغريدة له بمناسبة عيد الجيش"في عيد تأسيسه المئة، أتقدم بعظيم التهاني لجيشنا الباسل المنتصر، وأسال الله تعالى أن يحفظه ذخرا للعراق وعضيدا لكل قواتنا الأمنية البطلة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب.واضاف " كما نجدد تأكيدنا على إنهاء التدخلات الخارجية التي تعيق حق العراق في بناء قواته والاعتماد على نفسه بحماية أراضيـه، .وختم الخزعلي تغريدته بالقول " ونؤكـد أيضا على التزام الجميع بضرورة حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، وإكمال السيادة بخروج القوات الأجنبية كافة من أرض العراق./انتهى.

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