هزة أرضية تضرب ديالى العراقية

2021/01/06 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل العراقية، صباح الأربعاء، عن تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث هزة أرضية في مدينة مندلي بمحافظة ديالى....

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