منذ شهور.. إرتفاع أسعار النفط وبرنت ليلامس 54 دولاراً

2021/01/06 | 11:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط بعد أن وافقت السعودية على إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج أكثر مما كان متوقعا خلال اجتماع مع منتجين متحالفين ، في حين أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.وارتفع خام برنت 0.29 بالمئة إلى 53.88 دولارا للبرميل ، وهو أعلى …

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