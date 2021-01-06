أكدت حاجتها لـ290 مليار.. النجف: نستقبل 30 مليون زائر بينهم 6 ملايين اجنبي سنويا

2021/01/06 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأربعاء، ان المحافظة بحاجة إلى 290 مليار دينار لإنجاز مشاريع الخدمات والبنى التحتية فيها، مشيرا إلى أن المحافظة تستقبل 30 مليون زائر سنويا بينهم 6 ملايين زائر عربي واجنبي.وقال الياسري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشاريع الخدمات مستمرة في عموم المحافظة بعد تسلم الدفعة الأولى من حصتها ضمن مشروع قانون سد العجز المالي قبل عطلة راس السنة، بينما يجري تسلم اشعار الدفعة الثانية خلال هذه الأيام”.واشار الى ان “المحافظة تسلمت الدفعة الأولى من التخصيصات الإضافية التي قررتها وزارة التخطيط، وهي الآن بصدد تسلم الدفعة الثانية، وتبلغ التخصيصات الإضافية 13 مليار دينار لاكمال المشاريع”.واوضح الياسري ان “مشاريع تبليط وتأهيل الشوارع مستمرة في معظم احياء مركز المحافظة، مثل احياء النفط، والأطباء، والغري، والسلام ، والجمعية ، والعروبة، كما ستنطلق أعمال تبليط وتأهيل الشوارع في بقية الأحياء خلال العام الحالي”.وتابع ان “العمل مستمر في احياء قضاء الكوفة ، حيث تم ربط شوارع حي ميسان بشارع المطار وتمت المباشرة بتبليط الشوارع الرئيسة المحيطة بالحي ، كما يستمر العمل في شوارع منطقة دور معمل السمنت”، لافتا إلى أن “مشاريع تبليط وتأهيل الشوارع منتشرة حاليا في جميع اقضية ونواحي المحافظة ، ويجري العمل الان على احالة مشروع الخط الناقل لمجاري المياه الثقيلة في الكوفة بعد توفر التخصيص المالي”.واكد انه “تم إبلاغ نائبي المحافظ ، ورؤساء الوحدات الادارية ، ومدراء الدوائر، للعمل على اعداد موازنة مستقبلية للمحافظة، منوها بأن النجف تعاني من قلة تخصيصاتها المالية في الموازنة الاتحادية ، لأن حصتها تحسب وفق النسبة السكانية بحسب بيانات البطاقة التموينية وهي مليون و 350 الف نسمة ، بينما الحقيقة أن عدد سكان المحافظة يتجاوز المليونين ، ناهيك عن عدد الزائرين الذين يدخلون إلى المحافظة ويصل عددهم إلى 30 مليون زائر سنويا ، فضلا عن استقبالها خمسة إلى ستة ملايين زائر عربي واجنبي سنويا قبل جائحة كورونا”.



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