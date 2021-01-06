2021/01/06 | 11:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الثلاثاء، عن وجود اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة الكهربائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الأنبار يكشف عن اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الأنبار يكشف عن اتفاق أمني لحماية أبراج الطاقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).