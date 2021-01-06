إضافة 3 تحديثات جديد لتطبيق واتساب

2021/01/06 | 11:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلن تطبيق واتساب عن إضافة تحديثات جديدة، تضيف لمستخدميه 3 مميزات جديدة.

وسيتيح التطبيق خاصية وضع وقت لاختفاء الرسائل بعد 7 أيام، والبحث عن الملصقات الجديدة، بالإضافة إلى خاصية إضافة خلفيات جديدة.

واشارت تقارير إعلامية إلى أن واتساب سيشهد خلال العام 2021 تعديلات جديدة، وهي تسهيل عملية مشاركة الصور، واشتراط على مستخدمي التطبيق الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة، وإمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب

المصدر – اخبار 24

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