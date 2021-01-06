ارتفاع سعر البتكوين لرقم قياسي جديد وكسر حاجز الـ 35 الف دولار

2021/01/06 | 11:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت بتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا.وتواصل بتكوين موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس آذار.وتجاوزت العملة الرقمية … Readmore

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