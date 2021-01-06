2021/01/06 | 11:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن “التوبة”، وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فان بلاده سوف ترحب بذلك.

وأضاف روحاني أن إيران ستعود إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي إذا التزم الطرف المقابل بتعهداته، معتبرا أن استمرار عدم التزام الطرف المقابل بتعهداته لن يخضع إيران أو يجعلها تستسلم.

وكانت إيران أعلنت هذا الأسبوع أنها رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو النووي إلى 20% بعدما كان نحو 4% بموجب الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت واشنطن تعليقا على الخطوة الإيرانية، إن ذلك يعتبر “محاولة واضحة لزيادة حملة الابتزاز النووي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني يشترط “التوبة” على بايدن للعودة للاتفاق النووي 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يشترط “التوبة” على بايدن للعودة للاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يشترط “التوبة” على بايدن للعودة للاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).