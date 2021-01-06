روحاني: نرحب ببايدن شرط اعلانه التوبة وعودته إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي

2021/01/06 | 11:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إنه إذا أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن "التوبة"، وعاد إلى المسار القانوني في الاتفاق النووي فسوف نرحب بذلك.

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