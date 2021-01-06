توقعات الطقس خلال الايام المقبلة وانخفاض حاد بالحرارة خلال هذا الموعد

2021/01/06 | 11:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير توقعات الطقس، الاربعاء، الى انخفاض حاد في درجات الحرارة في الثلث الاخير من هذا الشهر، بسبب تقدم كتلة هوائية باردة قطبية مابعد منتصف الشهر.

وذكر متنبىء الطقس صادق عطية في تدوينة على فيسبوك، اليوم (6 كانون الثاني 2020)، ان "هناك استقرارا تاما فـــــي الاجواء ولا توجد حالة جوية مهمه لغاية منتصف الشهر الحالي او بعده".

واضاف، ان "هناك بعض التكونات من السحب التضاريسية في مناطق شمال البلاد حاليا، تستمر في الظهور على فترات".

واوضح، "كذلك لايوجد اي انخفاض بدرجات الحرارة في عموم المدن وهنالك ارتفاع متوقع خلال الايام المقبلة رغم اننا في قلب موجات البرودة الشتوية "!

وتابع، ان "توقعات درجات الحرارة متوسطة المدى تشير الى تقدم كتلة هوائية باردة قطبية مابعد منتصف الشهر، اي في الثلث الاخير منه، تسبب انخفاضا حادا بدرجات الحرارة".

ا.ح

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