2021/01/06 | 11:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط ​​السعر لأكثر من 20 بورصة، إن سعر العملة المشفرة “بيتكوين” تخطى مجددا حده الأقصى التاريخي، وتجاوز 35 ألف دولار.

وأضاف الموقع، أنه مع حلول الساعة 07.29 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر “البيتكوين” بنسبة 11.16٪، إلى 35634 ألف دولار.

وفي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول- Binance، وصل سعر “البيتكوين” إلى 35887 دولار.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر “البيتكوين” يواصل الصعود) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر “البيتكوين” يواصل الصعود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).