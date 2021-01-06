“هوندا” تعلن عن “قناع سيارة” يقضي على 99.8% من الفيروسات”

2021/01/06 | 11:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…أعلنت شركة صناعة السيارات “هوندا” عن تصنيع فلتر هواء لا يمنع دخول الفيروسات للسيارة فحسب، بل يقضي أيضا على الفيروسات التي تمكنت من الدخول.وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الفلتر الجديد الذي يطلق عليه “Kurumaku”، والذي تعني حرفيا “قناع السيارة”، يعمل بمثابة قناع وجه بالنسبة للسيارة.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفلتر متاح للسيارة الصغيرة ” N-Box Kei”، بحيث يركب على الفلتر العادي للسيارة، ويلتقط قطرات الفيروس في مسامير مجهرية، الأمر الذي يقلل من شكلها ويدمرها.ويعتمد الفلتر على نظام تحويل فوسفات الزنك، وهو نفس التقنية التي تستخدمها شركات صناعة السيارات لمنع الصدأ.وبحسب الشركة اليابانية، فإن هذا القناع هو منتج صديق للبيئة، موضحة أنه أقل خطورة فيما يتعلق بتعزيز الفيروسات المقاومة لأنه لا يستخدم المواد الكيميائية.وبدون ذكر فيروس كورونا تحديدا، قالت شركة هوندا إن الفلتر الجديد يمكنه إزالة 99.8 % من قطرات الفيروس في غضون 15 دقيقة من تشغيل نظام إعادة تدوير الهواء في السيارة، و99.9 % بعد 24 ساعة.انتهى 25

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