2021/01/06 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | رئيس الجمهورية: قوة الجيش تمثل هيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها.

– رئيس الجمهورية: الانتصارات التي تحققت على الإرهاب تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة.

– رئيس الجمهورية: الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | رئيس الجمهورية: قوة الجيش تمثل هيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | رئيس الجمهورية: قوة الجيش تمثل هيبة الدولة الحارسة والخادمة لشعبها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).