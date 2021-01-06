عاجل | بدء استعراض عيد الجيش في ساحة الاحتفالات بحضور الكاظمي وقادة الجيش وعدد من الوزراء

2021/01/06 | 11:35 - المصدر: قناة التغيير

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– وصول القائد العام مصطفى الكاظمي إلى ساحة الاحتفالات إيذاناً ببدء الاستعراض العسكري.

– بدء استعراض عيد الجيش في ساحة الاحتفالات بحضور الكاظمي وقادة الجيش وعدد من الوزراء.

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