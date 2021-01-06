نائب: احد عوامل فشل الكاظمي كثرة مستشاريه .. اجنداتهم خاصة

2021/01/06 | 11:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..هاجم النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الكناني، الاربعاء ، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بسبب مستشاريه المسيئة لقادة النصر، معتبرا ان احد عوامل فشل حكومة الكاظمي هو كثرة المستشارين وعلى راسهم هشام داود.وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أحد أسباب فشل حكومة الكاظمي هو هشام داود ومن على شاكلته”، مبينا أن “بعض المستشارين في مكتب الكاظمي يحملون لون واجندات خاصة بعيدة عن توجهات الحكومة”.وأضاف أن “المستشار يقدم عمل أو مشورة في مجال معين ضمن اختصاص عمله ولا يحق له ابداء رأي سياسي كما أدلى به داود سابقا بتصريحات متبجحا بقرار إخراج القوات الأجنبية”.وأشار الكناني إلى أنه “لولا قادة النصر لما اصبح داود ورئيس حكومته ينعمون بالأمن والأمان ويتولون مناصب عليا في الدولة العراقية بعدما كان داود يتسكع في فنادق باريس”، مبينا أن “بعض مستشارين الكاظمي يحملون عداءً ضد القوى السياسية الوطنية الرافضة للوجود الأمريكي”.



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