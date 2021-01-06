مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف عن تهديد بضرب مبنى الكونغرس

2021/01/06 | 11:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أو ما يُعرف بـ”FBI” يحقق بعملية اختراق لموجة ترددات الملاحة الجوية والتهديد بضرب مبنى الكونغرس بطائرة انتقاما لمقتل اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وقالت عدة مصادر مطلعة لـCNN … Readmore

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