نظرة على فلسفة القرن التاسع عشر - غازي الصوراني

2021/01/06 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني نستطيع أن نميز، منذ عام 1800 حتى نهاية القرن التاسع عشر، ثلاث مراحل كبرى للفلسفة، لكل مرحلة منها حدودها البارزة([1]):"فمنذ عام 1800 إلى عام 1850 شهدت الفلسفة ازدهاراً خارقاً للمألوف في المذاهب الشاملة والبناءة، الطامحة إلى هتك الحجب عن سر الطبيعة والتاريخ، وإلى تعريف الإنسان بقانون مصيره، الفردي والاجتماعي.فالمذاهب الميتافيزيقية الألمانية الكبرى اللاحقة على كانط، أي مذاهب فخته وشلي ......





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