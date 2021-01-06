2021/01/06 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي ماذا يحتاج المصلح في مشروعه الإصلاحي ؟..



يحتاج إلى الإقدام والشجاعة والقوة والإرادة والتصميم والدبلوماسية.



هذه المفردات متكاملة الواحدة مع الأخرى لكي يستطيع المصلح في تنفيذ مشروعه الإصلاحي، والذي لا يستطيع أن يمتلك هذه الخصائص عليه أن لا يبرر فشله بالألفاظ الكلامية والأدلة العقلية والنقلية في إثبات وجهة نظره ويكيل الاتهامات لكل من ينتقد مواقفه التوافقية والتساومية.



إن المصلح يجب أن يتمتع بصفات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولويات العراق في عام/ 2021 الأمن والفساد والإصلاح - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولويات العراق في عام/ 2021 الأمن والفساد والإصلاح - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).