بالصور.. ساحة الاحتفالات الآن واستعراض القطعات الأمنية بمناسبة مئوية الجيش

2021/01/06 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، على صور يُظهر فيها انطلاق الاستعراض العسكري الذي يقيمه الجيش وسط ساحة الاحتفالات في بغداد بذكرى تأسيسه المئوية الأولى.

وأظهرت الصور، انطلاق الكراديس الخاصة بالاستعراض، إيذاناً ببدءه بحضور القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من قيادات الجيش والوزراء.

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق، إلى ساحة الاحتفالات لحضور الاستعراض العسكري لصنوف قوات الجيش العراقي.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن الاستعراض العسكري الخاص بعيد الجيش بدأ بحضور الكاظمي وعدد من الوزراء وقادة الجيش.

وأضاف، أن الاستعراض العسكري انطلق بتواجد جميع صنوف الجيش العراقي، من القوات البرية، وطيران الجيش والقوة الجوية.

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