التحالف الدولي يهنئ الجيش العراقي: شريك رئيس في المعركة ضد داعش

2021/01/06 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

هنأ التحالف الدولي في العراق وسوريا، لمحاربة تنظيم داعش، اليوم الأربعاء (06 كانون الثاني 2021)، بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الجيش العراقي، فيما وصفه بالشريك الرئيس في المعركة ضد داعش.

وذكر التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يهنئ الجيش العراقي بالاحتفال بعيد ميلاده المائة"، مضيفاً: "تم إنشاء الجيش العراقي في 6 كانون الثاني 1921، وما زال يواصل مسيرته كشريك رئيسي في المعركة من أجل هزيمة داعش".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ استعراض الجيش العراقي، بمناسبة مرور مئة عام على تشكيله، وبحضور القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وعدد من الوزراء.

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