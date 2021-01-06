بالفيديو.. انطلاق استعراض الجيش في ساحة الاحتفالات بحضور رسمي

2021/01/06 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الأربعاء (6 كانون الثاني 2021)، على مقطع مصور يُظهر انطلاق استعراض الجيش وسط ساحة الاحتفالات في بغداد بذكرى تأسيسه المئوية الأولى.

وأظهر المقطع المصور، انطلاق الكردوس الأول، إيذاناً ببدء الاستعراض العسكري بحضور القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وعدد من قيادات الجيش والوزراء.

وكان الكاظمي، قد وصل في وقت سابق، إلى ساحة الاحتفالات لحضور الاستعراض العسكري لصنوف قوات الجيش العراقي.

وقال مراسل بغداد اليوم، إن الاستعراض العسكري الخاص بعيد الجيش بدأ بحضور الكاظمي وعدد من الوزراء وقادة الجيش.

وأضاف، أن الاستعراض العسكري انطلق بتواجد جميع صنوف الجيش العراقي، من القوات البرية، وطيران الجيش والقوة الجوية.

وتعد هذه الذكرى هي المئوية الأولى لتأسيس الجيش العراقي الذي تأسس مع تأسيس الدولة العراقية في عام 1921.

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