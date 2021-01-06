طقس متباين بين الصحو و الغائم جزئيا والغائم بدرجات حرارة دون 20 مئوية في عموم مناطق البلاد خلال اليومين المقبلين

2021/01/06 | 11:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو و الغائم جزئيا والغائم بدرجات حرارة دون 20 مئوية في عموم مناطق البلاد.وذكر بيان للهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" ان طقس يوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، سيكون غائما جزئيا ، ولاتغير في درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية خفيفةالى معتدلة السرعة ، اما في المنطقة الشمالية ، سيكون الطقس غائما جزئيا واحياناً غائم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، الرياح متغيرة".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 4 مئوية والعظمى 19 مئوية.واضاف : ان طقس الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، و لا تغير في درجات الحرارة ، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، اما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا، ولا تغير في درجات الحرارة "./انتهى9

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