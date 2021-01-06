ستيفن هيكي: دعم بريطانيا للجيش العراقي سيستمر ويتوسع في المستقبل

2021/01/06 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واثنى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، على البطولات والجهود التي قدمها افراد الجيش العراقي في محاربة الارهاب والحفاظ على أمن وسلامة العراق وشعبه.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، أنه منذ تشكيل الكلية العسكرية العراقية في عام الف وتسعمئة وأربعة وعشرين ، عملت بريطانيا جنباً إلى جنب مع القوات العراقية لتوفير التعليم العسكري المهني للجيش والبحرية والقوة الجوية.

وأشار السفير البريطاني إلى أن دعم بلاده سيستمر ويتوسع للجيش العراقي لفترة طويلة في المستقبل.

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