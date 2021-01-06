إطلاق رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية عبر مصرف الرافدين

2021/01/06 | 11:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.

وذكر إعلام المصرف في بيان، 6 كانون الثاني/يناير، أنّ رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني/ديسمبر، قد أطلقت.

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وأضاف البيان، أنّ "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات، أو من مكاتب الصرف الخاصة أو في أي مكان يتواجد فيه".

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