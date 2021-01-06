بيتكوين تعاود الارتفاع بنحو 4% وتحلق فوق مستويات 35 ألف دولار

2021/01/06 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت بتكوين في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى اليوم الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعا عند 35 ألفا و879 دولارا.

وتواصل بتكوين موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800 بالمئة منذ منتصف مارس آذار.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشارا في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس آذار.

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