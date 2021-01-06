2021/01/06 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم الدولة العبرية بذلك.وتأتي هذه الدعوة على الرغم من أن السلطة الفلسطينية في الضفة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العفو الدولية تطالب اسرائيل بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العفو الدولية تطالب اسرائيل بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).