الحزب الإسلامي: سيبقى السادس من كانون الثاني محطة فخر وتميز عراقي

2021/01/06 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتقدم الحزب الإسلامي العراقي بالتهاني والتبريكات، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي المائة.ووصف الحزب في تهنئته هذا اليوم بانه محطة الفخر، وانطلاقة سجل التميز والشجاعة العراقية التي تجسدت خلال الأعوام الماضية.كما ودعا للحفاظ على سجل المكتسبات التي حققها جيشنا الباسل، والالتزام بالمهنية التي توجت محطاته الثرة، مبتهلاً إلى المولى عز وجل ان يحمى العراق، …

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