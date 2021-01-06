الثقافة تستعد لإعادة افتتاح المتحف العراقي

2021/01/06 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتستعد وزارة الثقافة والسياحة والاثار لإعادة افتتاح المتحف العراقي امام الجمهور بعد غلقه لعشرة أشهر.وأوضح مدير الاعلام في هيئة الاثار والتراث بالوزارة، حاكم الشمري، ان اعادة الافتتاح تأتي من اجل اعادة الحياة للمتحف ونشر التراث العراقي والتردد عليه من قبل المهتمين، مبيناً ان اغلاقه استمر لمدة عشرة اشهر بسبب جائحة كورونا، الامر الذي …

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