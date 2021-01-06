في ذكرى تأسيسه.. الحلبوسي: الجيش العراقي يتطلب مزيداً من الدعم

2021/01/06 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الجيش العراقي بمناسبة ذكرى تأسيسه المئة.وذكر الحلبوسي في بيات وصل “النور نيوز” نسخة منه: “أتقدَّم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبطال جيشنا العراقي الباسل بمناسبة الذكرى المئة لتأسيسه، متمنياً لكل قياداته ومراتبه وجنوده دوام التوفيق في خدمة الوطن والدفاع عنه”.وتابع: “لقد سطَّر جيشنا عبر تاريخه المشرّف …

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