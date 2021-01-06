2021/01/06 | 11:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يلتقي فريق ميلان مساء اليوم الأربعاء على ملعبه “سان سيرو” منافسه الصعب يوفنتوس في قمة مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل صغيرة وكبيرة عن قمة ميلان ويوفنتوس اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل صغيرة وكبيرة عن قمة ميلان ويوفنتوس اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).