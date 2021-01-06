صالح يؤكد ان الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن

2021/01/06 | 11:54 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الجمهورية برهم صالح

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، على ان قوة وهيبة الجيش وتطوير صنوفه المسلحة تمثل قوة وهيبة الدولة، فيما أشار إلى ضرورة أن يبقى الجيش مؤسسة وطنية دستورية حامية للسيادة والوطن لا أداة بيد الاستبداد والدكتاتورية.

جاء ذلك في كلمة له بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، اليوم، 6 كانون الثاني 2021، حيث أفاد بأن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب بفضل التعاون والتكاتف بين الشعب والجيش ومختلف صنوف القوات المسلحة من البيشمركة والحشد الشعبي وأبناء العشائر، تستدعي مواصلة الجهود لبناء جيش وطني مؤمن بعقيدته العسكرية ورسالته في الدفاع عن الوطن وحفظ السيادة، وهذا لن يتحقق ما لم يتم ضبط السلاح المنفلت، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز التكاتف بين مكونات الشعب".

واشار صالح، إلى أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون، وهو الأرضية للانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".

جدير بالذكر ان العراق يحتفل اليوم السادس من كانون الثاني، بذكرى مرور 100 عام على تأسيس الجيش العراقي عام 1921، حيث تم تأسيس فوج موسى الكاظم في منطقة الكرنتينة وبدأت عمليات بناء الجيش العراقي من خلال تأسيس القوة الجوية العراقية 1927 وإرسال أول دفعة طيارين الى بريطانيا وعودتهم للعراق عام 1932.

ر.إ

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