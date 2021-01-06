روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/01/06 | 11:54 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت روسيا اليوم الأربعاء 24217 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 24246 أمس الثلاثاء، إضافة إلى 445 وفاة مقابل 518 حالة في الإحصائية السابقة.بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و308601، منها 59951 حالة وفاة، حسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.وأشار المركز إلى أن 11% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.وحسب بيانات المركز، فإن مجموع المتعافين بلغ مليونين و685723 شخصا، بعد تماثل 23055 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 562927 حالة نشطة.وواصل عدد الإصابات الجديدة ارتفاعه في العاصمة موسكو لليوم الثاني بعد فترة من […]

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