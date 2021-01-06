تسجيل أكثر من 250 ألف إصابة جديدة ووفاة 3930 حالة خلال 24 ساعة في أميركا

2021/01/06 | 11:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت الولايات المتحدة الأميركية حصيلة قياسية جديدة بأعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأظهرت إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، وفاة ثلاثة الالاف وتسعمئة وثلاثين شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وإصابة أكثر من مئتين وخمسين ألفا آخرين بالفيروس.

وبدأت خدمات الطوارئ في لوس أنجلوس بتقنين الأوكسجين والأسرة في المستشفيات نتيجة امتلائها بالحالات حيث طلبت من طواقم الإسعاف عدم نقل أي مصاب بذبحة قلبية إلى أي مستشفى إذا كانت فرص نجاته شبه معدومة.

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