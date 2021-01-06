الصدر: يجب إبقاء الجيش العراقي بعيداً عن الطائفية والحزبية

2021/01/06 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن امله بان يبقى الجيش العراقي مدافعا عن الوطن بعيداً عن الطائفية والحزبية والعرقية.

وشدد الصدر، في تغريدة على تويتر، على ضرورة قوة الجيش ووحدة الصف لحماية ارض العراق وسمائه من التدخلات الخارجية.



وقال مخاطبا مقاتلي الجيش نتطلع الى عزيمتكم وصبركم وقوتكم سنبقى لكم سند ما دمتهم للوطن سندا.

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